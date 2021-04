Katy Bähm (27) ist von ihrer Promis unter Palmen-Teilnahme mehr als begeistert! Die Dragqueen flimmert ab dem 12. April immer montags auf Sat.1 mit 24 Trash-Hochkarätern über die heimischen Bildschirme. In der Vergangenheit zeigte sich bereits: In der prallen Hitze Thailands zofft es sich besonders gut – und in Hinblick auf den aktuellen Cast dürfte es auch in diesem Jahr heiß hergehen. Katy Bähm kündigt im Promiflash-Interview an: Diese Staffel wird legendär!

Im Interview mit Promiflash verrät Katy, dass sie schon die vorherige Staffel extrem gefeiert hat. "Das Format ist iconic und das ist genau das, was ich in meinem Leben brauche – einfach diesen Luxus und Spaß und dann ärgerst du dich mit diesen Z-Promis", erzählt der Paradiesvogel. Daher sei es definitiv die beste Sendung, in der die 27-Jährige jemals gewesen sei. "Diese Staffel wird alles toppen, was das Fernsehen je gesehen hat", verspricht sie.

Rückblickend scheint die Erfahrung eine Achterbahnbahnfahrt der Gefühle gewesen zu sein. "Natürlich gab es auch Momente, in denen ich geheult habe – aber es gab auch Momente, in denen wir alle zusammen Spaß hatten", erinnert sich die Kandidatin.

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Februar 2020

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

Anzeige

SAT.1 Katy Bähm, Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen bei "Promis unter Palmen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de