Die Quarantäne hatte unliebsame Folgen für Chris Töpperwien (47). Seit Februar steht fest, welche Stars in der zweiten Staffel von Promis unter Palmen um den Sieg kämpfen. Neben Love Island-Bekanntheit Elena Miras (28) und Promi Big Brother-Teilnehmerin Emmy Russ (21) stürzt sich auch Dschungelcamp-Star Chris Töpperwien in das VIP-Abenteuer. Vor dem Einzug in die Promi-WG war aufgrund der aktuellen Regelungen eine Isolationszeit notwendig. Dabei machte Chris vor allem eines zu schaffen: seine Fitness. Der TV-Star futterte sich ein paar Extra-Kilo an.

16 Tage lang mussten der 46-Jährige und seine Mitstreiter jeweils isoliert in Schutzzeit verbringen, wie er Promiflash verriet. Der Aufenthalt auf engstem Raum und die täglich vorbereiteten Menüs führten letztlich zum Kilofrust. "Ich bin immer fetter geworden – du isst natürlich nur und bewegst dich ja nicht. Da rennst du da auf 40 Quadratmetern im Kreis. Ich kam mir manchmal vor wie ein Hamster im Laufrad", erinnerte er sich. Zum Glück habe er sich in den zwei Wochen in seine Arbeit stürzen können. Das habe ihn vor einem handfesten Lagerkoller bewahrt.

Ob die schlechte Stimmung nach der Quarantäne auch Einfluss auf das Zusammenleben der Stars haben wird? Der Unternehmer deutete das zumindest schon an: "'Promis unter Palmen' wird dieses Jahr den Vogel ganz klar abschießen. So etwas hat definitiv noch keiner im deutschen Fernsehen gesehen, was das Thema Trash und Unterhaltung angeht." Auch wenn er selbst noch keine Folge gesehen habe, sei er sich sicher, dass die Zuschauer Großes erwartet.

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien im April 2020

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien im Januar 2020 in Köln

