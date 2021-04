Zwei Monate ist es her, doch die Lücke, die Kasia Lenhardts Tod hinterlassen hat, wird sich nie schließen lassen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin starb im Alter von nur 25 Jahren. Ein Fremdverschulden konnte die Polizei bei einer Obduktion nicht feststellen. Kasias Mutter Adrianna vermisst ihre Tochter extrem. Ihre Trauer macht sie ab und zu auch auf ihrem Social-Media-Account öffentlich. Jetzt hat Adrianna ein Bild von Kasias letzter Ruhestätte geteilt.

Auf Instagram veröffentlichte Adrianna ein Foto von – so wirkt es – dem Grab ihrer Tochter. Zu sehen sind viele Blumen, eine Kerze und auch ein Bild des Models. Dazu schrieb sie: "Schon zwei Monate, es tut unendlich weh." Auch in ihrer Story stellte die Trauernde einige Aufnahmen online. Darunter waren viele Fotos von Ballons, die Anteilnehmende offenbar im ganzen Land für Kasia steigen ließen. Sie schrieben den Namen der Verstorbenen darauf oder auch Worte wie "Ruhe in Frieden".

Unter Adriannas Post befinden sich zahlreiche Mut machende Worte von Mitfühlenden. "Ich schicke dir viel Kraft", schrieb jemand, eine andere Userin kommentierte: "Niemand kann euch den Schmerz nehmen, aber es gibt unendlich viele Menschen, die in Gedanken bei euch sind."

Instagram / adriannalenhardt Kasia Lenhardts Grab

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt mit ihrer Mama Adrianna

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im April 2020

