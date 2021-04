Heute Abend war es wieder soweit: Im Rahmen der beliebten TV-Show Ninja Warrior Germany Allstars battelten sich wieder 32 topfite Athleten aus vergangenen "Ninja Warrior Germany"-Staffeln im direkten Vergleich – und dabei gaben die Kandidaten wirklich alles! Kein Wunder, immerhin ging es um den Einzug ins große Finale am 9. Mai. Und diese vier Sportler konnten sich am heutigen Abend durchsetzen!

Am Ende der aktuellen "Ninja Warrior Germany Allstars"-Folge wurde es am berühmt berüchtigten Power Tower so richtig ernst, denn den durchtrainierten Kandidaten wurde noch mal alles abverlangt. Yasin El Azzazy, Stefanie Noppinger, Leon Wismann und Oliver Edelmann bewiesen jedoch das größte Durchhaltevermögen bei dem anstrengenden Parcours. Die vier Athleten konnten sich in der letzten Runde gegen ihre jeweiligen Duell-Gegner durchsetzen und ziehen damit ins Finale ein.

Yasin, Stefanie, Leon und Oliver sind aber nicht die einzigen Kandidaten, die bis zum Staffel-Showdown erst mal durchatmen können. In der Auftaktfolge, die vor einer Woche lief, sicherten sich nämlich bereits vier weitere Sportskanonen das Ticket für das Finale – und zwar: Sladjan Djulabic, Tatjana Holz, Kim Marschner und Max Sprenger.

TVNOW / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann bei "Ninja Warrior Germany Allstars"

TVNOW / Markus Hertrich Leon Wissmann und Julius Malassa, "Ninja Warrior Germany Allstars"-Kandidaten

TVNOW / Markus Hertrich Sladjan Djulabic, Tatjana Holz, Kim Marschner und Max Sprenger bei "Ninja Warrior Germany Allstars"

