Prinz Philip (✝99) kannte sie alle! Der Herzog von Edinburgh verstarb am Freitagmorgen an der Seite seiner Ehefrau Queen Elizabeth II. (94) Nicht nur seine Liebsten verabschiedeten sich bereits mit rührenden Worten öffentlich im Netz von dem Verstorbenen, auch Stars und viele Politiker nahmen Anteil an dem großen Verlust der Royals – darunter auch Angela Merkel (66). Einige dieser Weltstars kannte Prinz Philip sogar höchstpersönlich.

Egal, wie berühmt man ist – so eine Begegnung wird wohl niemand so schnell vergessen. 2011 trafen der ehemalige US-Präsident Barack Obama (59) und seine Michelle (57) bei einem Staatsbesuch im Buckingham Palace auf den Duke und die Queen. Das Quartett scheint sich ziemlich gut verstanden zu haben, auf Bildern lachen sie herzlich miteinander. Nicht der erste US-Präsident, den Philip trifft: John F. Kennedy (✝46) und George W. Bush (74) kamen bereits auf einen Besuch in London vorbei. 2000 hielt er außerdem in Kapstadt eine Unterredung mit Nelson Mandela (✝95). Auch Russlands Präsident Wladimir Putin (68) kann sich über eine Bekanntschaft mit dem Herzog freuen.

Der 99-Jährige machte zu Lebzeiten Bekanntschaften mit dem ein oder anderen Hollywoodstar. So posierte er beispielsweise 2011 mit Cameron Diaz (48) und Gwyneth Paltrow (48), 1951 mit Frank Sinatra (✝82) und seiner Frau Ava, 1958 bei einer Filmpremiere mit Kirk Douglas (✝103) und 1964 mit den Beatles. 1984 war Philip bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles zu Gast und schüttelte dort Box-Legende Muhammad Ali (✝74) die Hand.

Getty Images George W. Bush (L), die Queen, Laura Bush und Prinz Philip 2003

Getty Images Nelson Mandela und Prinz Philip 2000

ActionPress/FOX/THE PHOTO SOURCE Prinz Philip, Jackie Kennedy, die Queen und John F. Kennedy

Getty Images Wladimir Putin und Prinz Philip

ActionPress/REX FEATURES LTD. The Beatles und Prinz Philip

Getty Images Schauspielerin Cameron Diaz 2011

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Emmy Awards 2011

Getty Images Kirk Douglas 1962

