Promis unter Palmen wird dieses Jahr eine ganz harte Nummer – zumindest, wenn man dem Cast rund um Elena Miras (28), Kate Merlan (34) und Calvin Kleinen Glauben schenken will! Am Montagabend geht die explosive Sat.1-Realityshow endlich in die zweite Runde. [Artikel nicht gefunden] haben schon gezeigt, dass vor Ort vor allem eines passiert: es wird gestritten! Promiflash konnte vor der Ausstrahlung mit den zwölf VIPs plaudern – und hat erfahren, wie hart es wirklich unter Palmen zugegangen ist. "'Promis unter Palmen' wird dieses Jahr den Vogel ganz klar abschießen. So was hat definitiv noch keiner im deutschen Fernsehen gesehen, was das Thema Trash und Unterhaltung angeht. Das, was der Zuschauer all die Jahre erwartet, bekommt er dieses Jahr endlich mal geboten", freut sich Chris Töpperwien (47) bereits im Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de