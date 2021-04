Madleine Henderson (27) teilt ein Babybauch-Update! Im Dezember gab die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Show-Flirt Arman, von dem sie mittlerweile getrennt ist, ein Kind erwartet. Mittlerweile weiß die Brünette auch schon das Geschlecht: Sie bekommt ein Mädchen. Bis sie die Kleine endlich in den Armen halten kann, wird es scheinbar auch nicht mehr lange dauern: Maddi hat schon einen riesigen Babybauch!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige ein Foto, auf dem ihr Babybauch in voller Pracht zu sehen ist. Sie hat sogar schon eine richtige Kugel. "Der Bauch wird immer größer", kommentierte die einstige Are You The One?-Kandidatin. Bislang hielt sich Maddi mit solchen Bildern eher zurück. Ihr neuster Schnappschuss dürfte ihre Fans daher ziemlich überraschen – zumindest wirkte ihr Bauch auf vorigen Aufnahmen deutlich kleiner.

Vor wenigen Wochen verriet Maddi auch, dass sie sogar schon weiß, wie sie entbinden möchte. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich eine natürliche Geburt wünscht, antwortete sie in einem Instagram-Q&A mit einem klaren "Ja". Zudem plauderte sie aus, dass sie sich schon ausführlich mit der Geburtsvorbereitung auseinandersetzt und viel über das Thema Wochenbett liest.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Influencerin

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, TV-Sternchen

Instagram / maddi_ayto Madleine, "Are You The One?"-Kandidatin

