Deutete sich dieses Liebes-Aus etwa schon frühzeitig an? Seit wenigen Stunden ist es Gewissheit: Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) gehen fortan getrennte Wege. Nachdem vor wenigen Wochen die ersten Trennungsgerüchte in den Medien kursiert waren, bestätigten die zwei nun ganz offiziell ihre Trennung und damit auch ihre Verlobungsauflösung. Blickt man nun aber auf vergangene Interviews von J.Lo zurück, könnten Fans beinahe meinen, dass ihr eine Hochzeit nie so wichtig war...

Schon im März 2018 – also genau ein Jahr vor ihrer Verlobung mit A-Rod – hatte die heute 51-Jährige betont, dass sie sich mit einer Heirat niemals stressen würde. "Ich glaube an die Ehe und ich würde es lieben, mit jemandem in einer festen Beziehung alt zu werden. Aber ich erzwinge da nichts", hatte sie gegenüber Harper's Bazaar erzählt. Auch kurz nach ihrer Verlobung wurde die Sängerin in Sachen Hochzeitsplanung nicht wirklich konkret. "So weit sind wir noch nicht. Wir haben uns gerade erst verlobt. Wir haben bisher nur vage darüber gesprochen [...], aber nichts ist in Stein gemeißelt. Wir sind noch nicht so weit", hatte sie im Radio-Interview mit Elvis Duran betont.

Dass die beiden aber tatsächlich nicht mehr vor den Traualtar schreiten werden, bestätigten sie am Donnerstag mit einem gemeinsamen Statement. "Wir haben realisiert, dass wir besser als Freunde funktionieren und freuen uns darauf, als solche weiterzumachen. [...] Wir wünschen einander nur das Beste", lautete ihre Erklärung, die People vorliegt.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im September 2019 in Toronto

