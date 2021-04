Auf welche Songs können sich die Zuschauer freuen? Am 20. April geht es wieder los: Dann geht Sing meinen Song in eine neue Runde! In der achten Staffel nehmen DJ BoBo (53), Nura (32), Stefanie Heinzmann (32), Ian Hooper, Joris (31), Gentleman (46) und der neue Gastgeber Johannes Oerding (39) an dem Tauschkonzert teil. In der ersten Folge dreht sich alles um die Musik des Schweizer Eurodance-Künstlers, und nun steht auch fest: Diese Lieder werden er und seine sechs Kollegen zum Besten geben.

Stefanie wird mit "Love Is All Around" – einem Song, der ihr persönlich auch viel bedeute – die diesjährige Staffel eröffnen. Auch die Rapperin Nura hat ein Werk ausgewählt, das sie sehr berührt. Sie wird "Freedom" neu interpretieren. Und was zaubern die männlichen Teilnehmer aus ihren ausgewählten DJ-BoBo-Liedern? Joris wird aus "There Is A Party" eine Swing-Nummer machen. Der Mighty-Oakes-Frontmann Ian wird "Life Goes On" performen und Gentleman wird "Let The Dream Come True" seine persönliche Note verleihen.

Der neue Gastgeber Johannes wird "Pray" darbieten. Natürlich betritt auch DJ BoBo selbst die "Sing meinen Song"-Bühne und singt für Nura, Stefanie, Ian, Joris, Gentleman und Johannes seinen Hit aus dem Jahr 2018 "Colors Of The World".

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding, DJ BoBo, Stefanie Heinzmann bei "Sing meinen Song" 2021

Getty Images DJ BoBo bei "Dance Dance Dance", 2017

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding, DJ BoBo, Ian Hooper, Stefanie Heinzmann, Nura, Joris und Gentleman, Musiker

