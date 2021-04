Auch in der zweiten Promis unter Palmen-Folge eskaliert es! Kürzlich stellten Fans der aktuell viel diskutierten Reality-TV-Show fest, dass der Sender Sat.1 nicht nur die erste Folge, sondern inzwischen auch die Zweite aus der Joyn-Mediathek entfernen ließ. In einem Statement dazu hieß es, dass die Folgen umfassend geprüft würden. Doch welche Kandidaten schlagen sich in der zweiten Runde von "Promis unter Palmen" die Köpfe ein? Promiflash verrät euch, was in Folge zwei passiert!

Achtung, Spoiler!

In der nächsten "Promis unter Palmen"-Folge kriegt die Dragqueen Katy Bähm (27) ordentlich ihr Fett weg. Willi Herren (45) ist derjenige, der als Erster die Vermutung äußert, dass die Travestiekünstlerin in dem TV-Format ein falsches Spiel spiele und eine handfeste Strategie habe. Sein Vorwurf: Katy lacht den Teilnehmern ins Gesicht und spricht hinter ihrem Rücken fies über sie. Als die Gruppe abends zusammen sitzt, eskaliert die Situation: Katy wird als "falsche Schlange" bezeichnet und bricht danach in Tränen aus!

Auch die "Promis unter Palmen"-Spiele werden nicht weniger dramatisch. Während die Kandidaten im ersten Spiel ihren Kopf dazu benutzen müssen, um Bälle in die Luft zu befördern, ist im zweiten Spiel vor allem Kondition gefragt. Während Giulia Siegel (46) sich in dem Match ihren Zeh verletzt, zieht sich Elena Miras (28) eine schmerzhafte Verletzung im Oberschenkel zu.

