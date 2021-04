Läutet Laura Maria so einen neuen Lebensabschnitt ein? In den vergangenen Wochen war bei der Influencerin einiges los, denn: Viele ihrer Fans fragten sich, wie ihre Lovestory mit Marcel Caruso Kaiser in der Kuppelshow Are You The One? denn nun ausgegangen ist. Nach der Ausstrahlung der Wiedersehens-Folge konnte sie vor Kurzem endlich klarstellen, dass sie noch solo ist und mit dem Kapitel abschließen. Und das unterstreicht sie offensichtlich auch mit einer neuen Haarfarbe.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Laura jetzt ein Video von ihrem Friseurbesuch und präsentierte am Ende stolz das Ergebnis: Sie hat nun rosafarbene Haare. In ihrer Story schwärmte sie in den höchsten Tönen von der Veränderung: "Ich bin so 'in love'. Es ist noch viel geiler geworden, als ich dachte. Ich muss mir die ganze Zeit durch die Haare fahren und in den Spiegel schauen." Und auch ihre Follower zeigten sich in den Kommentaren unter dem Beitrag begeistert: "Das steht dir wahnsinnig gut."

Es ist nicht das erste Mal, dass Laura ein haariges Make-over wagt. Einigen dürfte die Stuttgarterin noch als Teilnehmerin von Love Island 2019 bekannt sein. Damals war sie aber nicht – wie zuletzt – blond, sondern hatte eine pechschwarze Wallemähne. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW Laura und Marcel

Anzeige

Instagram / lauramarialee Laura Maria, Kuppelshow-Bekanntheit

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Laura, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de