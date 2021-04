Wer tanzt sich in die Herzen der Zuschauer? Seit einigen Wochen flimmert die neue Staffel von Let's Dance über die TV-Bildschirme. Das Tanzparkett stürmen dieses Jahr unter anderem Schlagersänger Mickie Krause (50), der ehemalige Nachrichtensprecher Jan Hofer (69) und der Fußballprofi Rúrik Gíslason (33). Letzterer überzeugte die Jury und die Fans bisher nicht nur mit seiner hinreißenden Optik, sondern auch mit seinem großen Tanztalent! Doch wer führt inzwischen die "Let's Dance"-Beliebtheitsskala an?

In der fünften "Let's Dance"-Folge wählten die Zuschauer den Schauspieler Erol Sander (52) raus. Damit treten heute Abend nur noch Ilse DeLange (43), Rúrik, Jan, Mickie, Auma Obama, Valentina Pahde (26), Nicolas Puschmann (30), Lola Weippert (25) und Simon Zachenhuber mit ihren jeweiligen Profitänzern an. RTL gab bereits bekannt auf welche Tänze die Fans gespannt sein dürfen. Unter anderem tanzen Nicolas und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov (33) einen langsamen Walzer zu "At This Moment" von Michael Bublé (45).

Während sich die Stars auf ihre Auftritte vorbereiteten, musste Auma in dieser Woche zudem zwei schwere Schicksalsschläge verkraften. Ihre Mutter und ihre Großmutter sind verstorben. Doch laut aktuellem Stand wird die Aktivistin trotz ihrer großen Trauer bei "Let's Dance" mit ihrem Profitänzer Andrzej Cibis (33) mittanzen. Das gab ein RTL-Sprecher an. Wem drückt ihr heute Abend am meisten die Daumen? Stimmt unten ab!

Christian Polanc und Lola Weippert bei "Let's Dance"

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Auma Obama und Andrzej Cibis, "Let's Dance"

