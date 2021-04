Daniela Katzenberger (34) spricht offen wie nie über ihren weiteren Kinderwunsch. 2015 erblickte ihre Tochter Sophia (5) das Licht der Welt. Schon damals waren die Kultblondine und ihr Mann Lucas Cordalis (53) sich einig, dass sie ein zweites Kind wollen. Geklappt hat es bis heute jedoch nicht. Vor Kurzem gab Dani sogar preis, nicht daran zu glauben, noch einmal schwanger zu werden. Eine künstliche Befruchtung kommt für die Katze dennoch nicht infrage.

"Meiner Meinung nach soll die Natur entscheiden. Ich möchte das Glück nicht herausfordern", betonte Dani im Bunte-Interview. Bei Frauen, die sich unbedingt ein Kind wünschen, halte sie diesen Weg für nachvollziehbar. Die 34-Jährige dagegen habe ja bereits ein Kind. Dass sie und Lucas möglicherweise kein zweites Baby bekommen werden, sieht Dani mittlerweile als Schicksal an. "Wir wissen, dass wir körperlich gesund sind, und irgendwann fängst du an, in die spirituelle Richtung zu denken. Ich glaube, dass bestimmte Dinge passieren sollen oder eben nicht", erklärte sie.

Mittlerweile fragt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sich aber auch, ob sie überhaupt noch zweites Kind möchte. "Ich wollte nie, dass der Abstand zum nächsten Kind zu groß ist. [...] Außerdem wird Lucas dieses Jahr 54", erklärte Dani. Mit Sophia hätten Lucas und sie ohnehin ein "Riesenglück" – auch wenn die Fünfjährige ihre Eltern ziemlich auf Trab halte.

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis, Oktober 2016

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2021

Anzeige

ActionPress Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia und Lucas Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de