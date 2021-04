Diese süßen Worte widmete David Beckham (45) seiner Victoria! Die Designerin feierte am Samstag ihren 47. Geburtstag – und zwar in Miami mit ordentlich Promiunterstützung. Sie stieß in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Eröffnungsparty von Pharrell Williams' (48) neuem Hotel – bei der sich auch Kim Kardashian (40) blicken ließ – auf ihren Ehrentag an. Aber natürlich dachten auch ihre Liebsten an diesem besonderen Tag an das Ex-Spice Girl. Ihr Mann David gratulierte seiner Frau mit einem schönen Post.

Zu einem hübschen Strandfoto der beiden mit einem Lagerfeuer schrieb der ehemalige Kicker auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch Mama. Wir lieben dich so sehr und du verdienst den besten Tag aller Zeiten. An die beste Mama und Ehefrau einen schönen 47. Geburtstag." Einen kleinen Seitenhieb gegen seine bessere Hälfte konnte er sich dann allerdings doch nicht verkneifen. "Ich bin übrigens immer noch 45", beendete er nämlich seinen Post.

Auch Vics ältester Sohn Brooklyn (22) teilte zur Feier des Tages einen süßen Post. Er veröffentlichte einen Schnappschuss mit seiner Mutter, der offenbar am selben Abend entstanden ist wie Davids Pic. "Herzlichen Glückwunsch, Mama. Ich liebe dich so, so sehr", lautete sein Geburtstagsgruß.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrer Geburtstags-Crew

Getty Images David und Victoria Beckham

Instagram / brooklynbeckham Victoria Beckham mit ihrem Sohn Brooklyn

