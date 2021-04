Endlich bekommen Gal Gadots (35) Fans mal ihren Babybauch zu sehen! Anfang März gab die Schauspielerin überglücklich bekannt: Sie und ihr Ehemann Jaron Varsano erwarten ihr drittes Kind. Bisher hat die schöne Israelin sich mit Updates zu ihrer Schwangerschaft zwar eher zurückgehalten. Umso mehr freuen sich ihre Fans jetzt aber sicherlich über ihr jüngstes Social-Media-Posting: Hier zeigt Gal ganz stolz ihre Babykugel!

Via Instagram teilt der Wonder Woman-Star anlässlich der Auszeichnung mit einem Vision Award durch das Sun Valley Film Festival dieses hübsche Foto: Gal posiert hier in einem kunterbunten Maxi-Strickkleid im Boho-Stil, das ihre Mama-Kurven wunderbar umschmeichelt – zudem umfasst sie ihren Babybauch liebevoll mit einer Hand. Die werdende Dreifach-Mutter kann sich inzwischen über eine deutlich sichtbare Kugel freuen. Offenbar wächst ihr Baby ganz fleißig.

Ihre Fans sind hin und weg vom Anblick der schwangeren Gal – und überschütten sie in den Kommentaren mit liebevollen Komplimenten: "Wow! Du bist nicht mehr Wonder Woman, sondern eine verdammte Mama-Göttin", schwärmt eine Followerin. "Die Schwangerschaft steht dir so gut", betont ein weiterer Abonnent. Wie gefällt euch der Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / gal_gadot Schauspielerin Gal Gadot zusammen mit ihrer Familie

Instagram / gal_gadot Gal Gadot, Schauspielerin

Getty Images Gal Gadot bei den Oscars 2020

