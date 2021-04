Nun ist dieses Geheimnis auch gelüftet! Die aktuelle Let's Dance-Staffel ist in vollem Gange – mittlerweile ist sogar schon Halbzeit angesagt. Während schon das eine oder andere Paar die 30-Punkte-Marke geknackt hat, wartet Lola Weippert (25) noch darauf, dass der Knoten endlich platzt. Diese Woche hat die Temptation Island-Moderatorin aber ein richtig gutes Gefühl mit ihrem Tanz – und nun ist endlich raus, was sie performen wird.

RTL hat die Tänze für die kommende Show bekannt gegeben – und Lola und ihr Tanzpartner Christian Polanc (42) werden eine Rumba zu "Some Say" von Nea zum Besten geben. Zwar steht die Show am Freitag unter dem Motto "Love Week", doch tatsächlich wird das die einzige Rumba sein, die die Zuschauer sehen werden. Ansonsten dürfen sich die Fans auf feurige Samba-Performances von Auma Obama und Andrzej Cibis (33) sowie dem Männer-Duo Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33) freuen. Für Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) sowie Simon Zachenhuber und Patricija Belousova ist ebenfalls Tempo angesagt: Sie bringen jeweils eine Salsa aufs Parkett. Während Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) einen Cha-Cha-Cha tanzen und für Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) ein Wiener Walzer auf dem Plan steht, gehen es Jan Hofer (69) und Christina Luft (31) bei einem langsamen Walzer etwas ruhiger an.

Damit aber nicht genug! Die Kandidaten müssen in dieser Woche gleich zweimal ran. Neben den Einzel-Performances gibt es am Freitag auch die sogenannten Jurytänze. Während das Team von Motsi Mabuse (40) aus Auma und Andrzej, Ilse und Evgeny sowie Jan und Christina besteht, rocken Rúrik und Renata sowie Simon und Patricija die Bühne mit Jorge Gonzalez (53). Lola und Christian, Valentina und Valentin sowie Nicolas und Vadim bilden das Team von Joachim Llambi (56).

Alle Tänze im Überblick:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov tanzen eine Salsa zu "Señor Mentira" von Daniela Darcourt

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Wiener Walzer zu "What If I" zu Meghan Trainor (27)

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen einen Cha-Cha-Cha zu "Amor" von Ricky Martin (49)

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen eine Samba zu "Cheche" von Zuchu, Diamond Platnumz

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen eine Salsa zu "Amame" von Loco Escrito

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen Samba zu "Te Quiero Baby" von Pitbull, Chesca, Frankie Valli

Jan Hofer und Christina Luft tanzen einen Langsamen Walzer zu "Three Times A Lady" von Commodores

Lola Weippert und Christian Polanc tanzen eine Rumba zu "Some Say" zu Nea

TVNOW / Stefan Gregorowius Christian Polanc und Lola Weippert bei "Let's Dance"

Getty Images Christina Luft und Jan Hofer bei "Let's Dance"

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

