Soulin Omar ist bei Germany's next Topmodel auf der Überholspur! Bereits in der ersten Folge der Castingshow konnte die gebürtige Syrerin Modelmama Heidi Klum (47) von sich überzeugen. So lieferte die Schönheit mit der Lockenpracht Woche für Woche Bestleistungen ab. Während einige Zuschauer und auch ihre Mitstreiterinnen von der selbstsicheren Art der Beauty genervt sind, lässt sich die Abiturientin nicht unterkriegen. Und ihr Wille zahlt sich offenbar aus: Soulin ergattert den nächsten Job!

Für einen Teil der GNTM-Girls stand in dieser Woche ein Casting bei der Online-Parfümerie Flaconi an. "Wir wollen Beauty neu definieren. Seid authentisch", erklärte Brand-Director Corinna Nachtigall den fünf eingeladenen Kandidatinnen. Gesucht wurde nicht nur ein neues Gesicht für die Beauty-Box – das ausgewählte Model soll auch Co-Moderatorin des Live-Shoppingkanals sein. Soulins natürliche Art kam beim Kunden offenbar am besten an: Die 20-Jährige bekommt den Kampagnen-Job!

Mit dieser Entscheidung hat Soulin offensichtlich nicht gerechnet. Völlig überwältigt bedankt sich die Hamburgerin bei Geschäftsführer Benjamin Ludigs. Ihre Konkurrentinnen Romina Palm (21) und Dascha Carriero (21) müssen hingegen weiter auf ihren ersten Job warten. Die rothaarige Beauty und das Curvy-Nachwuchsmodel konnten bisher noch bei keinem Casting mit ihrer Personality punkten.

Instagram / soulin.gntm2021.official "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Soulin

Instagram / itssoulin Soulin, GNTM-Girl 2021

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Influencerin

