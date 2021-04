Ashley Cain (30) und seine Partnerin Safiyya Vorajee machen gerade Schreckliches durch. Ihre acht Monate alte Tochter Azaylia hat nicht mehr lange zu leben. Seit seiner Geburt ist das tapfere Mädchen an einer besonders aggressiven Form von Leukämie erkrankt. Mittlerweile hat sie mit immer mehr Begleiterscheinungen zu kämpfen. Zuletzt erlitt Azaylia zwei Anfälle, ihre Atmung setzte aus. In einem emotionalen Post schilderte Ashley nun, wie hart die Zeit momentan ist.

Auch wenn Azaylia die größte Zeit schläft, weichen ihre Eltern keine Sekunde von ihrer Seite. In seiner Instagram-Story gab der einstige Ex on the Beach-Kandidat zu: "Es ist schwierig, Leute. Es gibt viele Dinge, die ihr nicht seht. Es gibt viele Dinge, die ihr nicht sehen wollt." 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche würden er und seine Partnerin über ihr Kind wachen.

Am Morgen sei Azaylia für einen Moment wach gewesen. "All die harte Arbeit, die wir jetzt leisten, ist es am Ende wert, dieses kleine Lächeln zu sehen, zu sehen, wie sich ihre Augen öffnen. Es ist unglaublich", bemerkte Ashley tapfer.

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de