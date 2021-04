Es ist ein großes Rätselraten: Wie werden Prinz Harry (36) und seine hochschwangere Meghan (39) ihr kleines Töchterchen nennen? Während es aus Insiderkreisen heißt, dass die Ex-Royals sich noch nicht entschieden hätten, laufen die Wettbüros heiß: Denn auf den Babynamen kann in Großbritannien Geld gesetzt werden. Der Name Lily bekommt dabei immer mehr Zuspruch – und das hat einen rührenden Hintergrund!

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, liegen die Namen Diana, Alexandria und Elizabeth zurzeit am höchsten im Kurs. Doch Lily stürme in der Hitliste momentan unaufhaltsam voran. Denn Queen Elizabeth II. (95) sei von ihrem kürzlich verstorbenen Ehemann Prinz Philip (✝99) stets bei ihrem Spitznamen Lilibet gerufen worden. Die Kurzform Lily könnte für Harry also eine emotionale und zugleich zeitgemäße Form sein, seine Großmutter zu ehren.

In die Topquoten habe es der Name jedoch noch nicht geschafft: Auf Diana erhielten Wettbegeisterte eine 5:1-Quote, während Alexandria aktuell bei 8:1 und Elizabeth bei 16:1 stünden. Bis zur offiziellen Verkündung des Namens werden die Fans sich allerdings wohl noch etwas gedulden müssen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2014

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de