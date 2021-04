Fiona Erdmann (32) plaudert über ihre zweite Schwangerschaft. Erst vor knapp neun Monaten begrüßte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Sohn Leo Luan auf der Welt. Für sie und ihren Partner Mohammad ist es das erste gemeinsame Kind – doch dabei soll es nicht bleiben: Die Saarbrückerin verkündete gerade erst, dass sie erneut schwanger ist. Doch war das zweite Baby von Fiona und ihrem Liebsten eigentlich geplant?

"Ich bin echt baff, es ist tatsächlich so gewollt gewesen. Wir hätten zwar nicht gedacht, dass es so schnell klappt, aber freuen uns jetzt natürlich umso mehr", gab die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story total euphorisch preis. Der Abstand zwischen den Kindern sei dann zwar nicht so groß, aber sie freue sich sehr, dass ihr Sohnemann mit einem Geschwisterchen aufwachsen wird. Ihr Glück kann Fiona kaum fassen und grinste immer wieder fröhlich in die Kamera: "Wir sind happy, wir sind überwältigt."

Über die Schwangerschaft der 32-Jährigen ist nicht nur sie selbst überglücklich, auch die Influencer-Mamis sind völlig aus dem Häuschen. Fiona wurde im Netz mit unzähligen Glückwünschen überhäuft, so zum Beispiel von der zweifachen Mutter Sila Sahin (35), der frischgebackenen Mama Brenda Patea (27) oder ihrer GNTM-Kollegin Hana Nitsche (35).

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Freund Mohammad und ihrem Sohn Leo Luan

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

