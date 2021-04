Hat Kieran Hayler (34) aus Versehen ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet? Erst vor wenigen Wochen plauderte der Ex von Katie Price (42) aus, dass er und seine Verlobten Michelle Pentecost ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wie lange es noch dauert, bis sie ihren Nachwuchs in den Armen halten können und ob es ein Junge oder Mädchen wird, behielten die beiden bislang jedoch für sich. Bezüglich des Babygeschlechts haben einige Fans allerdings jetzt eine Vermutung!

Auf Instagram veröffentlichte Kieran einen Schnappschuss von sich und seiner schwangeren Partnerin vor einem riesigen Ballongesteck, das er zur Feier ihres dritten Jahrestags besorgt hatte. Doch der Anlass für das Foto sowie die süße Liebeserklärung, die der 34-Jährige seiner Liebsten in der Bildunterschrift machte, rückten bei den Fans in den Hintergrund. Sie vermuteten, dass er mit der Aufnahme auf etwas ganz anderes aufmerksam machen will: Immerhin sind die meisten Ballons rosa, Michelle trägt ein pinkfarbenes Kleid und auch das Getränk, mit dem sie und Kieran anstoßen, hat einen ähnlichen Ton. "Ich nehme an, es bedeutet, dass du ein kleines Mädchen bekommen wirst", lautete daraufhin nur einer der vielen spekulativen Kommentare.

Kieran ist bereits Vater eines Sohnes, dem kleinen Jett (7), und einer Tochter, der sechsjährigen Bunny (6). Beide Kinder stammen aus seiner Ehe mit Katie. Und auch Michelle bringt Nachwuchs mit in die Familie. Sie hat bereits einen zehnjährigen Sohn.

Getty Images Kieran Hayler und Michelle Pentecost

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler mit seinen Kindern Bunny und Jett im Februar 2020

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler mit seiner Familie

