Diese Bilder bekommen die Zuschauer vorerst nicht zu Gesicht! Nach dem plötzlichen Tod des Reality-TV-Stars Willi Herren (✝45) wurde die Ausstrahlung von Promis unter Palmen nach der zweiten Folge vorzeitig beendet – aus Respekt vor dem Verstorbenen und seinen Angehörigen. Kandidat Calvin Kleinen vermutet jedoch, dass die Ausstrahlung zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werde. Aber was hätte die Zuschauer bei "Promis unter Palmen" noch erwartet? Promiflash fasst für euch die Staffel-Highlights zusammen!

Überraschende Wendungen

In Interviews, die die Kandidaten vor der Ausstrahlung von "Promis unter Palmen" mit Promiflash führten, deuteten sie an, dass sich die Fans auf jede Menge TV-Entertainment führen können. Insbesondere betonten die Teilnehmer immer wieder, dass auch sie von ihren Mitstreitern sehr überrascht wurden. "Deutschland wird sich definitiv wundern", versicherte Giulia Siegel (46). Die DJane hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass sie so einen guten Draht zu Willi entwickelt. "Bei mir war es, 'oh nee, nicht schon wieder der Willi', aber Willi und ich haben uns gesehen und wir waren ein Herz und eine Seele", erzählte sie. Katy Bähm (27) und Melanie Müller (32) waren wiederum von Kate Merlan (34) positiv überrascht. "Als ich Kate das erste Mal gesehen und reden gehört habe, da dachte ich, 'um Gottes Willen'", gab Melli den Moment wieder, als sie auf das Tattoo-Model traf. Doch Katy und die Schlagersängerin seien mit Kate dann doch total auf einer Wellenlänge gewesen.

Krasser Zoff und Saufgelage

"In dem Format ist alles möglich. Ich habe dort sowohl die Überraschung als auch den Schreck meines Lebens erlebt", brachte Willi vor der Ausstrahlung zum Ausdruck. Auch andere Teilnehmer machen deutlich, dass sie vor allem von Mitstreitern, von denen sie es nicht erwarteten, schwer enttäuscht wurden. "Es ist einfach unglaublich, wie sehr sich Menschen vor der Kamera verstellen. Ich möchte jedenfalls keinem von den Kandidaten wiederbegegnen", stellte Emmy Russ (21) klar. "Es gab echt sehr, sehr viele Streitthemen in der Villa", versuchte Henrik Stoltenberg die zahlreichen Eskalationen zu erklären. Für Patricia Blanco (50) wurde der Zoff vor allem dadurch befeuert, dass einige in dem TV-Format bereit waren, "krasse Verhaltensweisen" an den Tag zu legen, um weiterzukommen. Ob Patricia mit ihrer Aussage Melli meint? Immerhin gab die einstige Dschungelcamp-Siegerin gegenüber Promiflash zu, dass sie sich Druck machte, die Show zu gewinnen. "Das war vielleicht auch mein Fehler, dass ich da sehr akribisch rangegangen bin", erzählte die 32-Jährige. Auch die alkoholischen Getränke, die den TV-Stars zur Verfügung standen, führten nicht gerade zu mehr Friede, Freude, Eierkuchen. "Ganz viel habe ich mich fremdgeschämt. Willi, Patricia und ich waren die Einzigen, die nicht getrunken haben", ließ Elena Miras (29) die Geschehnisse Revue passieren.

Romanze zwischen Emmy und Calvin

In der ersten Folge von "Promis unter Palmen" platzte bereits die Bombe, dass Emmy und Calvin im Vorfeld etwas miteinander hatten. Doch während die Blondine dem TV-Casanova schöne Augen machte, nahm er auch Elena ins Visier. Aber wird in der Reality-TV-Show nicht nur gezofft und getrunken, sondern auch geknutscht? "Klar, ist man sich da wieder ein bisschen nähergekommen", gab Calvin im Promiflash-Interview zu. Doch der Hottie merkte schnell: "Ich kannte sie schon vorher und habe dann gesehen, wie sie ist, wenn die Kameras an sind. Ich habe mehr von Emmy erwartet." Dennoch betonte die Beauty gegenüber Promiflash, dass sie ausdrücklich als Single in die Villa eingezogen sei. "Dementsprechend wird man das auch ein bisschen sehen", kündigte sie an.

Zoff zwischen Kate und Emmy

Gegenüber Promiflash deutete Kate an, dass sie und Emmy offenbar nicht als beste Freundinnen aus "Promis unter Palmen" herausgegangen sind. "Emmy ist zum Beispiel auch ganz ekelhaft, die hat mich auf Instagram direkt blockiert", erzählte das TV-Sternchen baff. Der Grund dafür sei, "weil sie mit der Wahrheit nicht klarkommt", meint die 34-Jährige zu wissen. Was jedoch wirklich hinter ihrer Feindschaft steckt, ist nicht klar. Jedoch sprach Kate im Promiflash-Interview von einer Person, die vor allem Elena "als Anhängsel hinterhergedackelt ist, weil Elena sie so manipuliert hat und als Spielball benutzt hat". Mit dieser Person sei Kate bei "Promis unter Palmen" sehr aneinandergeraten. Was auch immer in dem Format noch passieren wird – so schnell werden es die Zuschauer wohl nicht erfahren. Eines scheint wohl jedoch sicher: "So was hat definitiv noch keiner im deutschen Fernsehen gesehen, was das Thema Trash und Unterhaltung angeht", machte Chris Töpperwien (47) deutlich.

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Sat.1 Chris Töpperwien, Melanie Müller, Willi Herren und Giulia Siegel bei "Promis unter Palmen" 2021

Promis unter Palmen, Sat.1 Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen bei "Promis unter Palmen"

SAT.1 Kate Merlan, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

SAT.1 Emmy Russ, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

