Calvin Kleinen glaubt an eine Ausstrahlung der diesjährigen Promis unter Palmen-Staffel! Nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren (✝45) wurde die Ausstrahlung des Reality-TV-Formats "Promis unter Palmen", in dem der TV-Star zuletzt mitwirkte, nach der zweiten Folge aus Pietätsgründen eingestellt. Kürzlich wurde jedoch bekannt, dass Willi tatsächlich das Finale der Show erreicht hat. Da war sich Calvin sofort sicher: Die Zuschauer werden die zweite "Promis unter Palmen"-Staffel auf jeden Fall zu sehen bekommen!

In seiner Instagram-Story erklärte Calvin zunächst, dass es sehr respektvoll sei, "Promis unter Palmen" erstmal nicht weiter zu zeigen. Aber ganz unter Verschluss werde der Sender Sat.1 die TV-Show nicht halten – Willis TV-Kollege zeigte sich zuversichtlich. "Ich glaube, irgendwann kommt da was, da bin ich der festen Überzeugung. Da sehen wir unseren Willi nochmal, wie er gelebt hat, wofür er auch stand. Irgendwann werden wir da was zu sehen bekommen", weiß Calvin.

Auch Giulia Siegel (46), die als Gewinnerin aus der Sendung ging, vermutete auf Instagram, dass die zweite Staffel noch nicht Geschichte sei. "Kann sein, dass die Sendung irgendwann ausgestrahlt wird, wenn sich das die Familie wünscht. Aktuell ist es aber nicht gut", erklärte die DJane im Livestream mit Katy Bähm (27).

Sat.1 Calvin Kleinen bei "Promis unter Palmen"

ActionPress/Hauter,Katrin Willi Herren bei seiner Food-Truck-Eröffnung in Frechen

SAT.1 Giulia Siegel, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

