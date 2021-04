Janni Kusmagk (30) kann ihr Glück derzeit kaum fassen! Vor wenigen Tagen hatten die ehemalige Profi-Surferin und ihr Mann Peer (45) bekannt gemacht: Nach Sohnemann Emil-Ocean (3) und Tochter Yoko (1) erwarten die beiden erneut Nachwuchs! Ihre Fans waren von dieser Neuigkeit total von den Socken – und überschwemmten die kleine Familie mit Glückwünschen. Dafür bedankte sich Janni jetzt mit einem neuen Foto ihres Babybauchs!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 30-Jährige besagte Aufnahme: Mit Töchterchen Yoko auf dem Arm posiert die Blondine im Bikini am Strand ihrer Wahlheimat Costa Rica, ihre wachsende Schwanger-Kugel ist deutlich zu erkennen. Zu dem Schnappschuss schrieb Janni happy: "Es ist so schön zu sehen, wie ihr euch alle so mitfreut und ich freue mich so sehr, euch mit in das nächste spannende Kapitel zu nehmen!"

Seit Mitte April wohnen Janni und Peer nun wieder in dem zentralamerikanischen Land. Schon Anfang 2020 hatten die Eheleute mit ihren Kids dort residiert und eigentlich geplant, dort erst einmal zu bleiben – wegen der anhaltenden Pandemie kehrten sie zwischenzeitig jedoch nach Deutschland zurück.

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk im September 2020

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihren zwei Kindern, 2021

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean, Yoko, Janni und Peer Kusmagk

