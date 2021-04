So gut läuft es zwischen Niko Griesert (30) und Michèle de Roos! Der amtierende Bachelor und seine Rosenanwärterin sorgen derzeit für die wohl süßeste Kuppelshow-Lovestory dieses Jahres. Nachdem der 30-Jährige sich in dem Format eigentlich gegen die Kölnerin entschieden hatte, fanden sie nach den Dreharbeiten schließlich doch ihr Glück ineinander. Wie verliebt der Osnabrücker in seine Zweitplatzierte ist, macht er nun mehr als deutlich!

Niko teilt auf Instagram einen Zusammenschnitt mehrerer Clips – alle aus dem Alltag des frischverliebten Paares. Dass es mittlerweile bei den beiden über die erste Verliebtheit hinausgegangen ist, macht er mit den magischen drei Worten deutlich: "Ich liebe dich", schreibt er zu dem Beitrag im Netz. Seine Follower sind von der romantischen Liebeserklärung begeistert und klicken fleißig den Like-Button.

Dass Niko mit seinen innigen Gefühlen für seine Freundin nicht hinter dem Berg hält, machte er bereits mit dem Paar-Outing vor einigen Tagen auf seinem Account deutlich: "Du bist stark, wenn ich schwach bin. Bist mutig, wenn ich Zweifel habe. Du hast immer zu mir gehalten. Egal was war, was ist oder was kommen wird", schwärmte der Reality-TV-Star.

Promiflash Michèle de Roos und Niko Griesert im März 2021 in Köln

TVNow Michèle de Roos und Niko Griesert in der ersten Nacht der Rosen

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos

