Shirin David (26) schafft endlich Klarheit! Die gebürtige Hamburgerin hatte sich in den vergangenen Jahren zunächst durch YouTube größere Bekanntheit verschafft, bevor sie im Jahr 2019 ganz offiziell ins Rap-Game einstieg. Seitdem wird immer wieder darüber spekuliert, ob die Musikerin verlobt ist: Zuletzt waren sich viele Fans der Rap-Szene sicher, dass sie mit ihrem Manager Taban Jafari liiert sei. Doch stimmen die süßen Liebesgerüchte überhaupt? Dazu äußert sich Shirin jetzt!

In ihrem neuesten YouTube-Video geht die 26-Jährige auf die von ihrer Community am häufigsten gestellten Fragen ein. Dabei interessieren sich viele Follower brennend dafür, ob die Künstlerin wirklich Heiratspläne hat. "Wenn ich verlobt wäre, wisst ihr, was für eine Welle ich machen würde?", offenbart die Musikerin. Auch die Beziehung zu ihrem Manager sei nur erfunden. Shirin stehe ihm zwar sehr nahe, doch die beiden seien keineswegs ein Paar. "Mit Taban habe ich jemanden gefunden, der wirklich meine Vision gecheckt hat [...]. Deswegen, Taban und ich sind nicht verlobt", stellt sie klar.

Tatsächlich fühle sich die "On Off"-Interpretin derzeit auch überhaupt nicht bereit dafür, die Familienplanung in Angriff zu nehmen oder gar zu heiraten. "Aktuell bin ich so weit weg davon, das ist so fernab von meinem Kosmos oder was ich für mich selber sehe", gibt die 26-Jährige ehrlich zu. Sie wolle aber nicht ausschließen, dass sich ihre Zukunftspläne diesbezüglich irgendwann ändern.

