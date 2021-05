Sie vermisst ihn sehr! Anfang Juli 2019 verstarb Costa Cordalis (✝75) in seiner Wahlheimat auf Mallorca im Beisein seiner Liebsten an Organversagen. Auch fast zwei Jahre nach seinem Tod bleibt der Musiker unvergessen – vor allem für seine Familie. Besonders am heutigen Tag denken seine Liebsten ganz fest an den "Anita"-Interpreten. So auch Schwiegertochter Daniela Katzenberger (34): Zu Costas Geburtstag widmet die Katze ihrem Schwiegervater emotionale Zeilen im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilt die 34-Jährige einen Schnappschuss von sich und dem verstorbenen Musiker. Dass heute Costas Geburtstag ist, stimmt die Kultblondine ein wenig sentimental. "77 Jahre wärst du heute geworden, mein Herz. Ich liebe dich für immer, dein Dannchen!" schreibt sie total gerührt zu dem Beitrag. Auch ihr Ehemann Lucas Cordalis gratulierte seinem Vater bereits im Netz und dürfte mit seinen Zeilen für Gänsehaut bei den Fans gesorgt haben. "Du bist immer noch direkt neben mir! Happy Birthday, Papa!", lauten seine Worte.

Dani und Costa hatten immer eine ganz besondere Beziehung. Das verriet Lucas in einem früheren Interview. "Die hatten eine unglaublich enge Verbindung. [...] Die beiden haben sich wirklich geliebt. Das war eine Herzenssache. Das kam auch dadurch, dass Daniela auch nie einen richtigen Vater hatte", erzählte er in der SWR-Sendung "Talk am See mit Gaby Hauptmann".

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2021

Anzeige

Facebook / Daniela Katzenberger Lucas und Costa Cordalis zusammen mit Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Lucas Cordalis mit Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de