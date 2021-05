Anna Faris (44) gibt einen seltenen Einblick in ihr Leben als Mutter! Obwohl sie eine bekannte Schauspielerin und Filmproduzentin ist, weiß man nicht viel über ihr Privatleben. Vor allem ihren Sohn Jack (8), der aus ihrer Ehe mit Chris Pratt (41) hervorgegangen ist, hält die US-Amerikanerin streng aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt machte die Mom-Darstellerin eine kleine Ausnahme: Anna hat ein bisher unveröffentlichtes Foto von ihrem Sohn ins Netz gestellt!

Zwar ist das Bild, das sie jetzt via Instagram teilte, schon älter – aber das macht es nicht weniger selten! Hier sieht man Jack und seine Mama offenbar kurz nach seiner Geburt im Jahr 2012. Anna strahlt ihr Kind überglücklich an. Der heute Achtjährige war damals noch total winzig und wog nur etwa 1,4 Kilo, weil er neun Wochen zu früh zur Welt gekommen ist.

Das ist übrigens auch der Hintergrund von Annas Posting! Die Mama möchte so auf eine Fundraiser-Kampagne aufmerksam machen, welche die GAPPS unterstützt – die Global Alliance to Prevent Prematurity and Stillbirth, die weltweite Allianz zur Verhinderung von Früh- und Totgeburten.

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin und Filmproduzentin

Getty Images Schauspielerin Anna Faris, 2020

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

