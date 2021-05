Wie ging es für Stella-Oriana Strüfing und Christian Zimmermann nach Die Höhle der Löwen weiter? Die beiden Gründer der Marke Laori stellten in der Tüftler-Show einen alkoholfreien Gin vor. Die Investoren um Georg Kofler (64), Nils Glagau (45), Carsten Maschmeyer (61) und Co. konnten sie damit aber nicht überzeugen. Das Produkt war ihnen einfach zu teuer und entsprach nicht ihren geschmacklichen Vorstellungen. Mittlerweile haben die Laori-Gründer aber trotzdem einen Investor.

Gegenüber Promiflash erklärten Stella-Oriana und Christian, dass sie mit ihrem Auftritt in der Show auch ohne einen Deal einen Meilenstein für die gesamte Kategorie an alkoholfreien Spirituosen gesetzt hätten: "Dass Laori dabei im Mittelpunkt steht, freut uns enorm." Für das Unternehmen ist es nach der Ausstrahlung der Sendung auch ziemlich gut weitergegangen. "Wir haben viel mitgenommen aus der Sendung und konnten mit der Erfahrung in der Zwischenzeit einen Investor von uns und dem großen Potenzial von Laori überzeugen." Ihr Team habe sich vergrößert und arbeite jeden Tag an neuen Rezepturen für die ganze Bandbreite an alkoholfreien Getränken.

Dennoch hätten sich Stella-Oriana und Christian auch in der Show einen Deal gewünscht – im Idealfall mit Ralf Dümmel (54) oder Dagmar Wöhrl (66). "Ihre Erfahrung und Wissen hätten uns enorm weitergeholfen. Ralf Dümmel speziell mit seiner jahrelangen Vertriebs- und Vermarktungsexpertise sowie Zugang zu einem umfangreichen Multichannel-Netzwerk wäre ein sehr guter Partner für uns gewesen", erzählte das Gründer-Duo.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Dr. Georg Kofler und Nils Glagau, "Die Höhle der Löwen"-Investoren

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Stella-Oriana Strüfing und Christian Zimmermann bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Getty Images Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de