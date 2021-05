Was für schöne Nachrichten von der US-amerikanischen Schauspielerin Danielle Fishel (40)! Vor fast zwei Jahren wurde der "Das Leben und Ich"-Serienstar das erste Mal Mutter. Nach einem zweiten Ehe-Anlauf mit Partner Jensen Karp machte ihr Sohnemann Adler Lawrence ihr Familienglück im Juli 2019 perfekt. Pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag verkündete Danielle nun, dass Baby Nummer zwei auf dem Weg ist – und das allem Anschein nach auch nicht mehr lange auf sich warten lässt!

In einem süßen Instagram-Post präsentierte Danielle gerade ihre schon nicht mehr zu übersehenden Babybauch. In einem Blümchenkleid umfasst die Ex von *NSYNC-Sänger Lance Bass (42) ganz stolz ihren Bauch. Dazu schreibt sie überglücklich: "40. Ich habe noch nie so aufgeregt und hoffnungsvoll auf ein kommendes Jahrzehnt in meinem Leben geblickt wie dieses. Ich könnte nicht glücklicher sein, in meine 40er mit meinem unglaublichen Ehemann und unglaublichen Sohn zu starten, während ich meinen zweiten Sohn erwarte." Es wird also wieder ein Junge!

Wann genau der Kleine zur Welt kommen soll, ließ Danielle offen. Lange kann es bei der Größe ihres Bauches aber nicht mehr dauern. Für die "College Animals"-Darstellerin beginnt jetzt offenbar das schönste Jahrzehnt ihres Lebens. Denn ihre Vergangenheit sei nicht immer so einfach gewesen, wie sie in dem Post außerdem erklärte: "Meine 20er waren verrückt und zum größten Teil elend. Meine 30er brachten mir viele Höhen und Tiefen. Aber irgendwie habe ich es geschafft, jetzt einen sicheren Punkt im Leben zu erreichen."

Getty Images Danielle Fishel und Jensen Karp bei einer Premieren-Party in Hollywood, 2017

Getty Images Danielle Fishel, Schauspielerin

Getty Images Danielle Fishel, "Das Leben und Ich"-Darstellerin

