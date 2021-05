Alex Rodriguez (45) genießt seine Zeit als alleinerziehender Papa. Erst vor wenigen Wochen trennten sich der ehemalige Baseballspieler und Jennifer Lopez (51) und lösten damit auch ihre Verlobung. Dass die beiden aber nicht im Bösen auseinandergegangen sind, zeigen sie immer wieder im Netz – sie trafen sich sogar zum gemeinsamen Dinner. Jetzt genießt der frisch getrennte A-Rod einen entspannten Tag mit seinen beiden Töchtern.

Auf Instagram ließ der 45-Jährige seine Fans an diesem schönen Vater-Tochter-Tag teilhaben. Er postete ein Selfie mit seinen Töchtern Ella und Natasha und wirkte dabei sichtlich ausgelassen und glücklich. Das Trio sah sich zusammen ein Basketballspiel von Miami Heat in der American Airlines Arena an. "Date-Night mit den Mädels", schrieb der einstige Profisportler zu den Bildern.

Obwohl J.Lo und Alex betonten, dass sie besser als Freunde funktionieren, scheint der zweifache Vater die Beziehung zu der Sängerin noch nicht aufzugeben. Ein Insider meinte gegenüber Us Weekly: "A-Rod wird seine und J.Los Beziehung nicht aufgeben. Er ist bereit, alles zu tun, damit es funktioniert." Dass A-Rod nicht einfach aufgeben will, hatte er bereits in den vergangenen Wochen deutlich gemacht.

Anzeige

Instagram / arod Alex Rodriguez und seine Tochter Ella

Anzeige

Instagram / arod Emme, Natasha, Ella, Max, Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im November 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de