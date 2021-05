Yeliz Koc (27) gibt ein Baby-Update! Gemeinsam mit ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwartet die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihren ersten Nachwuchs. Nachdem sie in den ersten Monaten über extreme Übelkeit geklagt hatte, geht es ihr inzwischen wieder etwas besser. Mittlerweile machen sich bei ihr dagegen andere Schwangerschaftssymptome bemerkbar: Yeliz hat die ganze Zeit Hunger – und bringt deswegen schon deutlich mehr Kilo auf die Waage.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 27-Jährige: "Ich bin durchgehend am Essen. Das erklärt auch meine zehn Kilo, die ich jetzt drauf habe, und das im fünften Monat." Denn laut der Deutschen Apothekerzeitung nehmen werdende Mütter so viel für gewöhnlich fast im Laufe ihrer gesamten Schwangerschaft zu. Doch Yeliz macht das nichts aus, "solange man das noch nicht richtig sieht." Bisher habe sie nur leichte Dehnungsstreifen – allerdings nicht am Bauch, sondern am Bein.

Darüber hinaus gab Yeliz ihrer Instagram-Community auch ein Update zum Kinderzimmer in ihrer neuen Wohnung. "Gestern sind die Babymöbel angekommen, also ein Babybett und ein Wickeltisch und noch so ein paar andere Kleinigkeiten", verriet die ehemalige Sommerhaus der Stars-Bewohnerin. Dass sie sich schonen muss und kaum mithelfen kann, die ganzen Sachen aufzubauen, findet sie jedoch sehr schade: "Ich kann nicht einfach daneben stehen und zugucken."

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

