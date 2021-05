Wird vorab zu viel verraten? Aktuell läuft die 16. Staffel der erfolgreichen Castingshow Germany's next Topmodel über die Fernsehgeräte der Deutschen. Der Kreis der angehenden Models unter der Aufsicht von Chefin Heidi Klum (47) wird immer kleiner und das große Finale steht unmittelbar bevor. Doch jetzt beschweren sich einige Fans über die Sendung, beziehungsweise deren Social-Media-Kanal. Sie fühlen sich von den vielen Eindrücken der bevorstehenden Woche im Vorhinein gespoilert.

Unter einem Foto von Liliana Maxwell (21) auf dem Instagram-Account der beliebten Show äußern Abonnenten den Einwand, dass durch die Bilder und kurzen Videos bereits sehr viel über die nächste Folge verraten würde. "Finde es schade, dass ihr jetzt schon Teile aus der neuen Folge zeigt. Da ist die Spannung irgendwie weg" und "Dann kann ich ja was anderes schauen, wenn hier schon alles gezeigt und verraten wird", lauten nur einige der Kommentare unter dem Post. Während viele Abonnenten von der Menge an Einblicken genervt sind, erklären andere, dass es unglaublich wichtig sei, Promotion für die Show zu machen.

In der Vergangenheit äußerten Fans bereits mehrfach Kritik am Social-Media-Team von GNTM. Zuletzt vermuteten die Follower, dass durch die wöchentliche Ankündigung der Show bereits vorab verraten werden würde, wer diese Woche nach Hause fahren müsse. In der 13. Episode rief beispielsweise Kandidatin Ana Martinović noch ganz euphorisch dazu auf, GNTM zu schauen und erhielt dann kein Foto von Heidi.

ActionPress Dascha Carriero und Ana Martinović bei GNTM 2021

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Girl 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum am GNTM-Set

