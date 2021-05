Wie geht es ihr nach dem Schockmoment? Vor wenigen Tagen machten Katharina Wagener (26) und ihr Freund Kevin Yanik öffentlich, dass sie Opfer eines Überfalls geworden waren. Die beiden Are You The One?-Stars waren in ihrem eigenen Hausflur von einem Unbekannten angegriffen worden. Nach dem Vorfall nahmen die werdenden Eltern sich ein bisschen Zeit für sich – bis jetzt! Denn Kathi gab ihren Followern nun ein erstes Update.

In ihrer Instagram-Story berichtete die TV-Beauty ihren Fans noch sichtlich mitgenommen, wie es ihr zurzeit gehe: "Ich konzentriere mich gerade voll darauf, dass es uns und dem Baby bald wieder besser geht. Uns ist zwar nichts passiert, aber der Schock sitzt immer noch sehr, sehr tief." Es falle ihr schwer, zu begreifen, wieso solche Dinge immer wieder passieren. Bei diesen Worten wirkte Kathi nach wie vor aufgelöst.

Ein Lichtblick sei für sie und Kevin jedoch die überwältigende Anteilnahme und die vielen lieben Nachrichten, die ihre Fans ihnen geschrieben hatte, freute sich die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin: "Es ist echt unglaublich, wie viele Menschen hinter mir beziehungsweise hinter uns stehen!"

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kathi und Kevin, "Are You The One?"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de