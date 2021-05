Haben Vicky Pattison (33) und ihr Partner Ercan Ramadan etwa eine ganz bestimmte Taktik, um ihre Familienplanung zu steuern? Seit Februar 2019 ist die Geordie Shore-Bekanntheit in einer glücklichen Beziehung – fehlt offenbar nur noch der gemeinsame Nachwuchs. Seit einigen Wochen klagte die Beauty bereits mehrfach über Stimmungsschwankungen – ob sie vielleicht sogar schon schwanger ist? Vicky schließt die Vorstellung komplett aus: Sie und ihr Liebster sind in Sachen Verhütung mehr als vorsichtig!

Der Grund dafür ist relativ simpel, wie Vicky kürzlich in einem Interview mit Mirror verriet. Wegen der regelmäßigen Beschwerden entfernte ihr Arzt vor rund zwei Monaten ihr empfängnisverhütendes Implantat. Um nun keine Schwangerschaft zu riskieren, müssen die Turteltauben Acht geben. "Wir sind super super vorsichtig. Wir sind sogar so vorsichtig, als würden wir in getrennten Betten schlafen", betonte Vicky.

Die 33-Jährige stellt sich zwar nichts Schöneres als ein Kind vor, aktuell habe das Pärchen aber noch genug andere Dinge zu erledigen. Die Gerüchteküche um eine Schwangerschaft heizten Vicky und ihr Partner aber dennoch ein: Anfang Mai veröffentlichte die Schönheit einen Schnappschuss, auf dem ihr Schatz liebevoll ihren Bauch hält.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison mit ihrem Partner Ercan

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, TV-Star

Instagram / vickypattison Vicky Pattison mit ihrem Freund

