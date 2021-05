Demi Lovato (28) spricht über unerklärliche Phänomene! Die Schauspielerin machte in den vergangenen Monaten vor allem mit ihrem eigenen Leben Schlagzeilen. Die "Camp Rock"-Darstellerin teilte die schlimmen Geschehnisse ihrer Vergangenheit, die von Drogenüberdosis bis zu Vergewaltigung reichen, in ihrer Dokumentation "Dancing with the Devil". Doch jetzt will sich die Sängerin offenbar wieder neuen Themen widmen: Demi bekommt eine vierteilige Sendung über Ufo-Phänomene!

Wie Quotenmeter berichtet, wurde die "Here We Go Again"-Interpretin für eine vierteilige Serie engagiert, in der sie mit ihrem besten Freund Matthew und ihrer Schwester Dallas über Ufo-Sichtungen berichtet. Dafür werden sie von Experten der Prä-Astronautik, der Parawissenschaft zur Untersuchung außerirdischer Intelligenz, beraten. Sie hören sich Augenzeugenberichte an und führen Test an Orten durch, an denen angeblich vermehrt Ufos gesichtet wurden.

In der Serie mit dem Titel "Unscripted With Demi Lovato" ist die 28-Jährige nicht nur die Protagonistin, sondern sie arbeitet auch als Produzentin mit. "Unscripted With Demi Lovato" wird auf dem Streaminganbieter Peacock von NBCUniversal ausgestrahlt. Wann und ob die Serie in Deutschland ausgestrahlt wird, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Demi Lovato, Schauspielerin

Getty Images Demi Lovato in Los Angeles, 2017

Getty Images Demi Lovato bei den Grammy Awards, 2020

