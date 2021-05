Wie viel ist Fake bei Bauer sucht Frau? Im Sommer starten die Dreharbeiten für die 17. Staffel des Dating-Formats, in dem die Moderatorin Inka Bause (52) wieder einsame Landwirte verkuppelt. Immer wieder stellen sich einige Zuschauer jedoch die Frage, ob in der Sendung alles tatsächlich so passiert, wie es im Fernsehen dargestellt wird. Zwei Kandidaten der vergangenen Staffel, Patrick und Antonia, klären nun auf!

Im Interview mit Extratipp verrät Patrick: "Im Vorfeld wird natürlich vieles abgesprochen. Die Produktionsfirma kommt auf einen zu und schaut, was auf dem Hof des jeweiligen Bauern überhaupt realisierbar ist. Was aber dann wirklich in den Situationen passiert, entscheiden wir selbst." Seine Liebste stimmt dem zu und erklärt, dass das Team manchmal aber auch Gesprächsthemen vorschlage. "Teilweise ist es natürlich schon so, dass sie sagen: 'Jetzt wäre doch wohl ein Kuss perfekt'", führt die Kosmetikerin weiter aus. Im Großen und Ganzen sei aber kaum etwas inszeniert. "Das muss auch so sein, denn ich bin kein Schauspieler", fasst der Hobbylandwirt Patrick zusammen.

Für Antonia waren die Dreharbeiten eine große Herausforderung. "Ich habe die Teilnahme einfach echt unterschätzt. Ich bin auch sehr labil, was das angeht und sehr emotional, das hat mich alles sehr mitgenommen", verrät die Hannoveranerin. Da ihr der Konkurrenzdruck durch ihre beiden Mitstreiterinnen zu hoch war, entschied sie sich sogar dazu, die Show freiwillig zu verlassen. Nach der Sendung wurde sie aber trotzdem mit Patrick glücklich.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick und Antonia Hemmer im Februar 2021

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick auf dem Staffelberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de