Samanda Pahde ist stolze Mutter von prominenten Zwillingen! Bereits seit Kindheitstagen stehen Valentina (26) und Cheyenne Pahde (26) vor der Kamera. 2015 ergatterte Valentina schließlich eine Hauptrolle bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten, während Cheyenne seit 2016 bei Alles was zählt dabei ist. Im Hintergrund unterstützt sie in jeder Lebenslage ihre Mutter Samanda. Jetzt schwärmten Valentina und Cheyenne, was für eine tolle Mutter Samanda ist!

"Es war schon anstrengend, beide gleichzeitig zu versorgen. Natürlich denkt man, werde ich beiden gerecht?", offenbarte Samada im RTL-Interview ihre Zweifel, als sie Mutter von zwei Mädchen gleichzeitig wurde. Doch Cheyenne, die neben ihrer Mama stand, hakte sofort ein. "Sie hat sich sehr viel Mühe gegeben. Sie hat uns immer gleich geliebt!", richtete die 26-Jährige süße Worte an ihre Mutter.

Auch die Betreiberin eines Feinkostladens merkte schnell: Zwei Kinder bedeuten nicht nur doppelt Arbeit, sondern auch doppelt Liebe. Und mit ihren beiden Zwillingsmädchen ist sie in ihrer Familie super aufgehoben, denn in fast jeder Generation gibt es bei den Pahdes Zwillinge. "Der Onkel und die Tante meines Vaters sind Zwillinge, der Bruder meines Vaters ist auch Zwilling", erklärte Samanda.

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde und ihre Mutter Samanda, Mai 2021

Instagram / valentinapahde Cheyenne und Valentina Pahde mit ihrer Mutter Samanda

Instagram / feinkostpahde Cheyenne und Valentina Pahde, TV-Stars

