Prinzessin Diana (✝36) war zeitlebens eher unkonventionell unterwegs und zeigte sich stets nahbar und herzlich. Dieser Lebensstil war im britischen Königshaus nicht immer gern gesehen. So soll sogar ihr Fahrrad den Royals ein Dorn im Auge gewesen sein. Nach der Verlobung mit Prinz Charles (72) musste sie sich davon trennen. Jetzt bot ein amerikanischer Anwalt einem Auktionshaus eine hohe Summe für das Vehikel.

Der Beweggrund von Barry Glazer aus Baltimore, das blaue Fahrrad für stolze 80.000 Dollar zu erwerben, soll nicht etwa seine Begeisterung für die Königsfamilie sein – ganz im Gegenteil! Wie Daily Mail berichtete, plane er, das Gefährt in einem Museum ausstellen zu lassen, "um die Menschen vor dem rassistischen System zu warnen, auf dem das Königtum basiert". Glazers in Haiti geborene Ehefrau begründete den Kauf gegenüber The Times folgendermaßen: "Die königliche Familie denkt, sie sei zu gut, um mit dieser Art von Transportmittel in Verbindung gebracht zu werden, die das einfache Volk benutzt".

Auf der Website des Auktionshauses Burstow & Hewett in Sussex, das das royale Erinnerungsstück zum Verkauf anbot, finden sich weitere Details über Dianas Verbindung zu ihrem Drahtesel: Das Rad [...] sei für "ihren künftigen Status" als Prinzessin von Wales "unpassend" gewesen. Sie habe es an den Vater eines Freundes verkauft, der es 27 Jahre lang in seinem Besitz hatte. Im Jahr 2008 habe dieser es für 211 Pfund verkauft, zehn Jahre später wechselte es noch einmal für 9.200 Pfund den Besitzer.

Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

HUSSEIN ANWAR/SIPA/ Action Press Prinzessin Diana bei der Expo 1986 in Vancouver

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana in Pakistan, 1991

