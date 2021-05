Ist zwischen Mike Brown und Sabine Baidin jetzt alles aus und vorbei? Der Tattoofan aus Heilbronn wollte seiner Freundin auf Temptation Island eigentlich beweisen, dass er es ernst mit ihr meint – dieses Vorhaben ist allerdings zienlich fix gescheitert. Der Blondschopf verguckte sich nämlich gewaltig in die Verführerin Gina Alicia. TV-Kollege Marcus Muth stellt im Promiflash-Interview daher eine düstere Prognose für Mike und Sabines Beziehung auf!

"Bei Mike wusste ich sofort: Wenn das so weiter geht, dann war es das mit der Beziehung", erzählt der Kölner Promiflash. Die Anziehung zwischen dem Piercer und der Single-Dame sei nämlich sofort spürbar gewesen: "Bei Mike und Gina ist ab Sekunde eins der Blitz eingeschlagen. [...] Von Tag zu Tag wurde es mehr – die beiden waren auf Wolke sieben." Nicht nur er, sondern alle Kandidaten in der Männer-Villa hätten dieses Knistern spüren können.

Marcus könnte sich aber vorstellen, dass Mike sein Handeln nicht bereut – der 35-Jährige vermutet nämlich, dass sein Mitstreiter sich in die Blondine verliebt hat. "Gina hat in Mike Dinge und Eigenschaften geweckt, die er vermutlich selbst an sich nicht kannte", fährt der Muskelmann fort.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW / Frank Fastner Sabine und Mike, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

TVNOW Gina Alicia und Mike Brown

TVNOW Gina Alicia und Mike Brown bei "Temptation Island"

