Menowin Fröhlich (33) wird sich bald erneut wegen Trunkenheit am Steuer verantworten müssen. Im vergangenen Jahr war der ehemalige DSDS-Star zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden, nachdem er betrunken am Steuer erwischt worden war. Die Staatsanwaltschaft ging nach dieser Urteilsverkündung allerdings in Berufung. Heute stand der Sänger daher erneut vor Gericht – und das damalige Urteil wurde tatsächlich zurückgerufen.

Wie RTL berichtet, wurde das Bewährungsurteil im Oberlandesgericht Frankfurt heute zurückgerufen. Demnach hätte das Gericht in Darmstadt der Bewährungsstrafe im vergangenen Jahr nicht stattgeben dürfen. Stattdessen hätte das Gericht eine Zwangseinweisung in Therapie vorsehen sollen. Menowins Alkoholfahrt wird nun also noch einmal vor Gericht verhandelt. Im Ernstfall droht ihm dann sogar eine Haftstrafe.

Menowin hat erst vor wenigen Wochen eine Therapie in einer psychiatrischen Einrichtung begonnen. Dort stellt er sich nicht nur seinen Drogenproblemen, sondern freute sich vor Kurzem auch über eine körperliche Veränderung. Er hat bereits über 20 Kilo abgenommen.

Getty Images Menowin Fröhlich, Musiker

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich in "Menowin – Mein Dämon und ich"

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Sänger

