Ist Mike Brown doch nicht so glücklich mit Sabine Baidin, wie er immer betonte? Eigentlich war der Muskelmann wild entschlossen, Temptation Island wieder mit seiner Freundin zu verlassen – Single-Dame Gina Alicia scheint dieses Vorhaben aber ins Wanken zu bringen. Zwischen den beiden entstanden offenbar intensive Gefühle. Mike hat im Promiflash-Interview analysiert, was das wohl über seine Beziehung mit Sabine aussagt!

Im Gespräch mit Promiflash spricht Mike über seinen inneren Konflikt. "Ich denke, man konnte es sehen, dass ich mit mir selber gekämpft habe", gibt er zu. Der Blondschopf hat auch eine Theorie, warum er so empfänglich für Ginas Avancen gewesen ist: "Mir ist so langsam klar geworden, dass ich mit Sabine nicht so glücklich bin, wie ich anfangs dachte und mir Dinge einfach fehlen." Auch die anderen Teilnehmer bemerkten wohl, dass sich zwischen ihm und der Blondine eine enge Bindung anbahnte – was andere aber gedacht oder gesagt hätten, sei Mike egal gewesen.

Dennoch sei ihm klar, dass er des Öfteren gewisse Grenzen überschritten hatte: "Viele Situationen wie zum Beispiel den Lapdance hätte man vermeiden können – aber ich habe es zugelassen, dadurch bin ich zu weit gegangen", räumt der Piercer ein.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Mike Brown (r.) und Gina Alicia

Mike Brown, "Temptation Island"-Kandidat 2021

Mike Brown mit Gina Alicia und den anderen "Temptation Island"-Kandidaten

