Große Neuigkeiten von Demi Lovato (28)! Nachdem die US-amerikanische Berühmtheit im vergangenen Jahr die Auflösung der Verlobung mit ihrem Partner Max Ehrich (29) bekannt gab, stand Demis Leben seitdem ganz im Zeichen von Heilung und Selbstreflexion. So ließ der Star im März verlauten, dass er sich als pansexuell sehe und machte vor Kurzem publik, dass er sich als nicht-binär identifiziert. Doch was sagen die Fans zu dieser Verkündung?

In den Kommentaren unter Demis Coming-out auf Instagram sammeln sich Unmengen an positiven Kommentaren. "Ich bin so froh, dass du dich wohlfühlst, das mit uns zu teilen!" oder: "Ich bin so unglaublich stolz auf dich!", lauten nur einige Nachrichten der Follower. Auffällig ist jedoch, dass nicht alle Abonnenten den Wunsch ihres Stars akzeptieren können, von nun an mit dem geschlechtsneutralen Pronomen "they" angesprochen zu werden. "Das Misgendering, das hier in den Kommentaren vor sich geht, ist widerlich und ihr solltet euch schämen", weist DJane Kittens darauf hin.

Während die Kommentare auf Instagram überwiegend positiv ausfallen, sind die Mitteilungen unter Demis Posting auf Twitter wesentlich verständnisloser. Einige User machen sich sogar über den einstigen Disney-Star lustig. "Lächerlich!" oder: "Es ist frustrierend zu sehen, wie die Leute auf den 'Gender-Fluiditäts'-Mist reinfallen", lauten hier die Reaktionen zu Demis Coming-out. Ein anderer Follower postet sogar ein GIF, in dem "Was muss ich für Aufmerksamkeit tun?" zu lesen ist.

