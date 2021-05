Heute kann ihr der Neid anderer nichts mehr anhaben! Katharina Neher präsentierte sich in diesem Frühjahr bei Love Island mit ihren Verführungskünsten und einem attraktiven Aussehen: Als Granate zog die Beauty in die Villa auf der Liebesinsel ein, um die bestehenden Couples aufzumischen. Doch ihrem selbstbewussten Auftritt als TV-Hottie zum Trotz hatte Kathi aber offenbar auch schon mit fiesem Bodyshaming zu kämpfen: Um sich zur Wehr zu setzen, holte sie jetzt ihre Fans ins Boot.

Sie habe sich früher sehr davon leiten lassen, was andere über ihr Aussehen und ihren Körper denken, berichtete Kathi in ihrer Instagram-Story. "Ich hatte auch Personen in meinem Umfeld, die mir gesagt haben: 'Du bist fett!' Und mir ist einfach bewusst geworden, dass eigentlich nur zählt, wie man sich selbst fühlt." Wenn sie sich heute Bilder aus der besagten Zeit ansieht, könne sie gar nicht glauben, wie schlecht sie sich damals fühlte, betonte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin. Sie sei regelrecht blind für die Schönheit ihres Körpers gewesen.

Kathi riet ihren Fans dazu, sich nicht zu sehr mit anderen Personen zu vergleichen: "Dann überseht ihr eure eigene Schönheit und lasst euch von der Meinung anderer Menschen runtermachen." Statt sich darauf zu fokussieren, wie man aussehen könnte oder wer schöner sei als man selbst, sei es besser, auf das innere Wohlbefinden zu vertrauen, sagte die Blondine abschließend.

Kathi und Fynn, Kandidaten bei "Love Island"

Kathi, "Love Island"-Kandidatin 2021

Kathi und Breno bei "Love Island" 2021

