Krissi Dudás hat wohl ausgeblendet, dass Yasin Mohamed in einer festen Beziehung ist! Auf Temptation Island flirteten die beiden hemmungslos miteinander. Die Brünette sprach sogar bereits von Gefühlen – und auch der Muskelmann betonte, wie toll er die Beauty finde. Mit der Zeit kamen die beiden sich immer näher – Krissi erzählt Promiflash, dass sie dabei aber wenig an Yasins Freundin Alicia Costa Pinhero dachte!

Im Interview mit Promiflash verrät die 21-Jährige, dass sie sich bei "Temptation Island" kaum mit Yasins Beziehung beschäftigt habe: "Über Alicia habe ich relativ wenig nachgedacht, weil ich so viel Sicherheit von Yasin bekommen habe, dass ich absolut keine Bedenken hatte." Zwar habe es der Regensburgerin für die Tänzerin auch leidgetan – allerdings nur in Maßen. "Klar ist es für Alicia auch nicht schön, aber für eine emotionale Bindung kann niemand was", meint Krissi.

Yasin hatte während der Sendung zu Krissi gesagt, er könne doch beim letzten Lagerfeuer nicht plötzlich sagen, dass er sich in eine Neue verliebt habe – während die Verführerin diese Aussage aber als Liebeserklärung interpretierte, wollte der Fitnessfan ihr damit eigentlich etwas anderes übermitteln, wie er Promiflash erklärte: "Ich wollte Krissi einfach deutlich klar machen, dass ich so was niemals sagen würde, weil ich eben Alicia liebe und die Show mit ihr verlassen möchte."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.

TVNOW Verführerin Krisztina Dudás und Yasin Mohamed bei "Temptation Island"

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, "Temptation Island"-Star

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, "Temptation Island"-Kandidat 2021

