Da hat Herzogin Kate (39) ein echtes Schnäppchen am Ohrläppchen! Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William (38) im Jahr 2011 stellt Herzogin Kate für viele Frauen eine echte Mode-Inspiration dar. Besonders, da die 39-Jährige gerne einmal bereits getragene Kleidungsstücke erneut aus ihrem Schrank holt oder neben echten Designerstücken auch zu erschwinglichen Alternativen greift. Diese Woche trug die dreifache Mutter beispielsweise Ohrringe, die im Internet für kleines Geld zu haben sind.

Am vergangenen Mittwoch besuchte die Herzogin von Cambridge das Londoner Victoria and Albert Museum im Westen der Stadt. Die Kunststätte hatte aufgrund der aktuellen Gesundheitslage seit Dezember geschlossen gehabt und feierte nun seine Wiedereröffnung. Bei der Veranstaltung trug Kate ein rot-schwarzes Hahnentritt-Kleid der Designerin Alessandra Rich und kombinierte dieses mit günstigen Ohrringen der Marke & Other Stories. Laut der britischen Tageszeitung Mirror kostet ihr Designerkleid umgerechnet rund 1.800 Euro, wohingegen der Ohrschmuck mit etwa 20 Euro ein echtes Schnäppchen darstellt.

Nicht zum ersten Mal zeigt sich die royale Dame mit Kleidungsstücken und Schmuck, die auch für Normalverdiener bezahlbar sind. Ebenso mag sie es, auch ihre Kinder von Zeit zu Zeit in günstiger Mode zu kleiden. So trug ihr Sohn Prinz Louis (3) anlässlich seines Geburtstags im April letzten Jahres ein

blau-weiß-kariertes Hemd, das umgerechnet nur etwa 14 Euro kostete.

