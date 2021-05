Neuer Look bei Justin Theroux (49)! Dass der Schauspieler sehr wandelbar ist, zeigen seine vielen Rollen in Filmen wie "American Psycho", "Bad Spies" oder "Mulholland Drive – Straße der Finsternis". Doch eigentlich lieben die Fans an dem 49-Jährigen besonders seinen schmucken Bart und einen bodenständigen Look in seiner Freizeit. Jetzt wurde Justin von einigen Paparazzi beim Gassi gehen mit seinem Hund Kuma in New York City abgelichtet und ist kaum wieder zuerkennen.

Auf den Bildern, die DailyMail vorliegen, ist der Ex-Ehemann von Jennifer Aniston (52) mit einer neuen Gesichtsbehaarung zu erkennen. Ein dichter Oberlippenbart schmückt sein Gesicht und verleiht dem Schauspieler ein ungewohntes Aussehen. Grund für den dunklen Schnauzer ist Justins Rolle in der bevorstehenden HBO-Miniserie "The White House Plumbers" über den Watergateskandal. Dort übernimmt er die Rolle des FBI-Agenten G. Gordon Liddy (✝90), der als Chef von Richard Nixons geheimer Ermittlungseinheit gilt, von der die Serie ihren Namen hat.

Liddy war zudem der Drahtzieher hinter dem Watergate-Einbruch am 17. Juni 1972, bei dem nicht funktionierende Abhörmikrofone neu justiert sowie einige Fotos des Hauptquartiers der demokratischen Partei aufgenommen werden sollten. Letztendlich verbrachte der Politiker viereinhalb Jahre im Gefängnis wegen Verschwörung, illegalem Abhören von Telefonaten und Einbruchs. Erst dieses Jahr im März verstarb Gordon Liddy schließlich im Alter von 90 Jahren.

LRNYC / MEGA Justin Theroux mit seinem Hund Kuma, September 2020 in New York City

Getty Images FBI-Agent G. Gordon Liddy im Jahr 1981

Getty Images Justin Theroux im Oktober 2019

