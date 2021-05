Valentina Pahde (26) überzeugt nicht nur die Let's Dance-Zuschauer! Die Schauspielerin nimmt momentan an der beliebten Tanzshow teil. Gemeinsam mit ihrem professionellen Tanzpartner Valentin Lusin (34) schwebt sie Woche für Woche über die Bühne – und konnte bereits des Öfteren die volle Punktzahl von der Jury abstauben. Sie schaffte es am vergangenen Freitag sogar ins Finale – für ihren TV-Kollegen Thomas Drechsel (34) wohl keine Überraschung: Er schwärmt nämlich total von Valentinas Leistung!

Im Interview mit RTL zeigte sich der GZSZ-Darsteller mega-begeistert von Valentina: "Was diese junge Dame dort aufs Parkett legt, ist der absolute Hammer. Sie beweist so viel Rhythmusgefühl, kann sich so geschmeidig bewegen und nimmt uns mit in ihre Gefühlswelt wie keine andere", staunte Thomas. Der 34-Jährige fiebert jedes Mal mit, wenn die blonde Beauty ihren Auftritt hat – und ist sich sicher: Valentina habe gute Chancen auf den diesjährigen Sieg!

Die beiden lernten sich 2015 am Set der erfolgreichen Daily kennen. Laut Thomas zeigt sie auch am Arbeitsplatz stets vollen Einsatz. "Sie ist pünktlich, kann immer ihren Text und spielt auf den Punkt. Aber nicht nur das. Sie ist liebevoll, witzig, bodenständig und hat jederzeit ein Lächeln auf den Lippen", lobte der Berliner Valentina in den höchsten Tönen.

Anzeige

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin, Let's Dance 2021

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de