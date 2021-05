Für Romina Palm (21) hat die Zahl auf der Waage nichts zu bedeuten! Die Kölnerin kämpft derzeit um den Germany's next Topmodel-Sieg – und könnte damit einen Rekord aufstellen. Mit einer Körpergröße von 1,68 Metern wäre sie die kleinste Gewinnerin, die es in dem Wettbewerb bisher gegeben hat. In diesem Jahr steht in der Show nämlich alles unter dem Motto "Diversität". Das heißt, auch Mädchen, die nicht dem vermeintlich typischen Model-Ideal "groß und schlank" entsprechen, bekommen eine Chance. Dabei sollte man sich in Rominas Augen von solchen Bildern, vor allem beim Gewicht, ohnehin nicht beeinflussen lassen.

In ihrer Instagram-Story verriet die 21-Jährige, dass sie seit zwei Monaten nicht mehr auf der Waage gestanden hat: "Ich bin mehr als happy damit, weil das Gewicht überhaupt nichts über deinen Körper aussagt." Schließlich wiegen Muskeln beispielsweise mehr als Fett, wie Romina betonte. "Alles, was den Körper betrifft, da bin ich mittlerweile sehr locker geworden, weil das Ganze auch mal ganz anders aussah", fasste sie zusammen.

Die Influencerin machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, dass sie sich zeitweise von Social-Media-Idealen hat blenden lassen. Sie begann, sich die Lippen aufzuspritzen, Extensions zu tragen und sehr viel Sport zu machen. Sie hat sogar ihr Essen abgewogen und akribisch auf die Kalorien geachtet. Das hat sich mittlerweile geändert: "Ich zähle keine Kalorien mehr und ich möchte auch gar nicht wieder damit anfangen."

