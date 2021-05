Katharina Wagener (26) genießt ihre Schwangerschaft! Das Are You The One?-Sternchen erlebt momentan eine aufregende Zeit: Die Blondine und ihr Verlobter Kevin Yanik erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Die Schwangerschaft stellt den Alltag der werdenden Eltern natürlich auf den Kopf – und auch der Körper der Beauty verändert sich. Kathi hat nämlich schon über zehn Kilo zugenommen – das stört die Mama in spe allerdings kein bisschen!

Auf Instagram gab der Reality-TV-Star ein ehrliches Body-Update: "Ich habe mittlerweile über zehn Kilogramm zugenommen seit meiner Schwangerschaft. Und gleichzeitig habe ich mich noch nicht so wohl und gut in meiner Haut gefühlt wie jetzt." Dabei sei es der Influencerin zu Beginn nicht unbedingt leicht gefallen, mit den Veränderungen umzugehen: Schließlich würden nicht nur Bauch und Busen wachsen, auch mit Wassereinlagerungen habe sie zu kämpfen gehabt. Das habe sich nun aber geändert: "Ich bekomme in ein paar Monaten einen Sohn und werde Mama - und dass ich das werden darf, ist ein Wunder". Für dieses Wunder nehme sie auch einige Extrakilos in Kauf.

Kathi hatte nämlich früher an einer schweren Essstörung gelitten. "Vor sechs Jahren lag ich noch in einem Krankenhaus, weil ich extrem unterernährt war", verriet die 25-Jährige vor wenigen Monaten im Promiflash-Interview. Damals hatten die Ärzte befürchtet, dass sie ihren 20. Geburtstag nicht mehr erleben würde – bei einer Körpergröße von 1,68 Meter habe sie nur noch 25 Kilo gewogen.

